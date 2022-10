Alors qu’il a toujours refusé de commenter un match de tennis en studio pour une radio ou une télé­vi­sion, comme il l’a révélé lors de ses diffé­rentes inter­views en marge de la Laver Cup, Roger Federer a visi­ble­ment changé d’avis.

Et même si l’in­for­ma­tion n’est pas encore offi­cielle, elle est à prendre très au sérieux étant donné que l’an­cienne présen­ta­trice de la BBC et lauréate de Roland‐Garros en 1976, Sue Barker, a laissé entendre lors d’une récente série de questions‐réponses que le Suisse pour­rait la remplacer et inté­grer l’équipe du radio­dif­fu­seur britan­nique lors de la prochaine édition de Wimbledon.

Selon Stuart Higgins du Kingston Nub News et dans des propos rapportés par Tennis365, Barker « a laissé entendre que la légende du tennis Roger Federer, qui a offi­ciel­le­ment pris sa retraite lors du tournoi The Laver Cup le mois dernier, pour­rait rejoindre l’équipe de commen­ta­teurs de la BBC pour Wimbledon l’année prochaine. »

À l’heure où nous écri­vons ces lignes, La BBC n’a pas encore confirmé l’iden­tité de celui ou celle qui rempla­cera Sue Barker en tant que présen­ta­teur prin­cipal avec Clare Balding, mais force est de constater que le Maestro est plus que jamais sur la « short list ».