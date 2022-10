Sloane Stephens était engagée à Parme la semaine dernière, elle a perdue au second tour contre Danka Kovinic (66ème). La cham­pionne Américaine, pour fêter le début du mois d’Octobre et se changer les idées s’est prêtée au jeu des ques­tions et réponses sur son compte Instagram.

Un de ses fans « vrai­sem­bla­ble­ment » un peu trop sous le charme de l’Américaine en a donc profité.

« Tu n’as jamais répondu à ma ques­tion : As tu un compte Onlyfans ? » a demandé le très curieux fan.

Sloane Stephens lui a répondu : « NON, je n’ai défi­ni­ti­ve­ment pas ce genre de compte ! »

On rappelle pour les plus curieux qu’Onlyfans est une plate­forme payante pour proposer des photos un peu osée…