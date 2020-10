Dominic Thiem a récemment visité le zoo de Schonbrunn à Vienne. Il a passé du temps avec plusieurs animaux et a fini par craquer pour un bébé koala. Le dernier vainqueur de l’US Open a même décidé de le parrainer. Très proche des bêtes et soucieux de la cause environnementale, Dominic Thiem apprécie beaucoup ce genre de moments.

« Le temps passé au zoo a été une grande régénération pour moi. C’est juste quelque chose de complètement différent et j’ai beaucoup profité de cette courte pause. C’était une expérience incroyable de voir le petit koala pour la première fois », s’est réjoui le numéro 3 mondial.