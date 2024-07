Caroline Garcia en a gros sur la patate, et on peut la comprendre.

Éliminée dès le premier tour du tournoi olym­pique en simple, la Française, qui se cherche sur le court depuis le début de la saison, n’a pas pu retenir ses larmes lors de son passage en zone mixte après cette nouvelle désillusion.

« C’est un moment incroyable de jouer les JO à la maison. Dans ma carrière, cette défaite n’ar­rive pas dans le meilleur moment. En ce moment, avec le tennis ce sont des moments compli­qués qu’on doit réussir à gérer. On a envie de se préparer au maximum et d’avoir confiance et c’est diffi­cile. Avoir le soutien du public comme ça, pour moi ça veut dire beau­coup. Pour moi, ça n’a pas toujours été facile de jouer en France. C’est le charme des Jeux Olympiques. Tu perds au premier tour et tu as d’autres chances. Une médaille, simple ou double… Il faut vite passer à autre chose et se remettre en question. »