Interrogé par nos confrères de Tennis Majors après le sacre olym­pique de son ancien joueur, Novak Djokovic, Goran Ivanisevic a analysé la finale face à Carlos Alcaraz en insis­tant notam­ment sur la volonté du Serbe de mettre énor­mé­ment d’intensité.

« Seul un fou pour­rait dire qu’il n’a plus la pêche. Quand il le veut vrai­ment, personne ne peut le battre, quel que soit l’ad­ver­saire. Il était intel­li­gent, il jouait de manière agres­sive et frap­pait chaque coup avec convic­tion. Alcaraz frappe fort, mais Novak frappe encore plus fort ! Je pense que cela a surpris Carlos et l’a rendu un peu nerveux. C’est plus facile à dire qu’à faire, mais c’est la clé : rendre Alcaraz nerveux et le forcer à commettre des erreurs. C’est ce qui s’est passé dans le tie‐break du deuxième set – Alcaraz savait qu’il serait puni pour une balle plus courte, et il a fait quelques erreurs. Ce n’est pas facile de faire ce que Novak a fait, mais encore une fois, il le voulait tellement. »