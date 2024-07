Au micro de RMC, Marion Bartoli a analysé la victoire de Novak Djokovic contre Rafael Nadal au deuxième tour des Jeux Olympiques de Paris.

« Novak était complè­te­ment au‐dessus, il a su manoeu­vrer Rafa, le faire jouer dans des zones qu’il n’aime pas et on voyait que c’était diffi­cile sur ses appuis laté­raux, surtout côté revers où il était souvent en retard. Mais Novak a eu un moment de décon­cen­tra­tion, Rafa s’est engouffré dans la brèche et je pense que les confron­ta­tions passées sont reve­nues dans la tête de Novak, on a senti la cris­pa­tion », a souligné la lauréate de Wimbledon 2013 dans des propos rapportés par L’Equipe.