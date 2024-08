Carlos Alcaraz a déjà mis fin à ses vacances, et est bien arrivé à Cincinnati, où il essaiera cette année de conquérir le titre, après sa finale d’an­tho­logie perdue face à Novak Djokovic en 2023.

Les médias lui ont demandé s’il s’était fait tatouer pour célé­brer sa médaille d’argent, lui qui a pris l’ha­bi­tude de faire un tatouage pour chaque Grand Chelem remporté.

Mais l’Espagnol a été très clair : pour le tatouage, il fallait la médaille d’or.

« Non, parce que je n’ai pas remporté l’or ! Si j’avais pu gagner la médaille d’or, je me serais fait tatouer. Mais la médaille est bien chez moi ! Elle est à côté des trophées de Wimbledon et de Roland Garros dans le salon. »