Trois ans après l’échec des Jeux Olympiques de Tokyo où il s’était incliné en demi‐finales face à Zverev avant de sombrer face à Carreno Busta pour la médaille de bronze, Novak Djokovic a visi­ble­ment appris de ses erreurs.

En plus d’avoir décidé de ne pas loger au village olym­pique afin de se préserver au maximum, le Serbe s’est cette fois unique­ment aligné en simple. Le choix de la raison pour son capi­taine, Viktor Troicki, qui n’était déjà pas pour qu’il dispute le double mixte au Japon.

« Je pense qu’ici à Paris, il est plus détendu, plus concentré sur les choses qu’il doit faire. Il a aussi fait une erreur à Tokyo en jouant le double mixte, il a perdu de l’énergie. C’est l’une des nombreuses erreurs dont il a tiré les leçons. Il est comme ça. Il est parfois têtu. Même si tout le monde lui dit qu’il ne faut pas jouer, s’il pense qu’il doit jouer, il le fera. Et il essaiera de prouver que tout le monde a tort. Et il était proche. Il était proche. Il faisait extrê­me­ment chaud là‐bas et ici, il ne se concentre que sur le titre en simple et il fait tout pour y parvenir », a déclaré Troicki dans une inter­view accordée à Clay.