Roger Federer, qui a accordé une belle inter­view à nos confrères de L’Équipe de ce jeudi, a expliqué quand et où lui était venu l’idée de créer son fameux SABR (Sneak Attack By Roger, en fran­çais : attaque furtive de Roger), un retour de service en demi‐volée dès le rebond de la balle dans le carré de service. Et visi­ble­ment, Benoît Paire était même de la partie.

« Pourquoi j’ai imaginé le SABR, déjà ? Pour moi ça n’avait rien à voir avec les deux autres, en tout cas. En fait, je l’ai fait comme ça en rigo­lant avec Benoît Paire, une fois à Cincinnati (en 2015), lors d’un premier entraî­ne­ment avec jetlag (il prend une longue respi­ra­tion). Ah oui parce que Seve (Severin Lüthi, son coach) voulait que je retourne plus dans le terrain, voilà ! Et du coup je lui dis : « Tu veux dire comme ça ? » (Il mime une prise de balle ultra‐précoce). Et tout est parti de là. Il y avait déjà eu une tenta­tive en Suisse pendant un entraî­ne­ment, si je me souviens bien, mais c’est avec Benoît que ça a pris forme. Je faisais des trucs telle­ment dingo, winner, tac, ping‐pong, on ne pouvait pas le croire, on rigo­lait tous ensemble, faudra demander à Benoît un jour. C’était un entraî­ne­ment complè­te­ment décon­tracté. T’arrives vers 15 heures, ton match est à 20 heures, à la nuit tombée, on était seuls sur le court central, c’était magnifique… »