Capitaine de la Team World depuis la créa­tion de la Laver Cup en 2017, John McEnroe va laisser sa place à Andre Agassi en 2025. La légende améri­caine a raconté à quel point cette période l’aura marqué.

« Vous savez tous que Rod Laver était mon idole mais le plus beau joueur que j’aie jamais vu sur un court de tennis est Roger Federer (égale­ment co‐fondateur de la compé­ti­tion, ndlr). Pouvoir regarder sur le côté et voir mon plus grand rival et grand ami, Björn Borg, ainsi que mon frère Patrick sur le banc, rend cette expé­rience très diffi­cile à surpasser. Sans aucun doute, le moment où Frances a remporté le dernier point à Londres a été le meilleur de toute cette histoire, nous l’avons enfin obtenu. Nous commen­cions à nous sentir mal après tant d’an­nées, alors ce moment était incroyable. Maintenant, nous avons la chance de répéter l’ex­ploit, comme nous l’avons fait l’année dernière. Ce serait incroyable de gagner trois années de suite. »