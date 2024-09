Consultante lors de cette septième édition de la Laver Cup ce week‐end à Berlin, l’ex‐numéro 1 britan­nique Samantha Smith s’est montrée dithy­ram­bique sur le niveau de jeu du match entre Carlos Alcaraz et Ben Shelton, remporté ce samedi par l’Espagnol.

« On a vu le présent et le futur. Ça pour­rait être une finale de Grand Chelem. Ce sont deux joueurs qui aiment leur sport, spec­ta­cu­laires, qui se respectent. Ils ont respecté la compé­ti­tion. On a vu des points incroyables. Ils se sont rendus vrai­ment coup pour coup. Et après l’US Open, qui a été déce­vant pour les deux, c’est génial de les retrouver‐là. Ces deux gars sont phéno­mé­naux, ce sont des joueurs diffé­rents. C’était un plaisir d’as­sister à ça et ça va durer encore quelques années. »