Cet US Open marque un tour­nant assez radical et cela nous promet un Open d’Australie en fanfare. Logiquement, il devrait réunir tout le gratin, celui du Big3, celui des jeunes confirmés, et celui d’une Next Gen déjà dépassée par les évènements.

Même si le titre de Carlos a été réalisé dans un contexte favo­rable, il est clair qu’il ouvre de nouvelles pers­pec­tives pour abso­lu­ment tout le « monde ». Cette arrivée va motiver les pour­sui­vants et les « vieux » briscards.

On imagine forcé­ment la réac­tion de Novak devant son poste de tv hier soir et son envie d’en découdre avec le nouveau numéro 1 mondial.

C’est pour­quoi les news posi­tives concer­nant sa parti­ci­pa­tion venant d’Australie vont dans le bon sens.

En effet, il semble bien que le prochain vrai festin serait d’avoir une finale à Melbourne entre Djokovic et Alcaraz juste avant un deuxième gueu­leton entre Alcaraz et Nadal sur le terre battue pari­sienne. 2023, va nous gâter mais atten­tion au régime ou à l’indigestion