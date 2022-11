Brandon Nakashima a bouclé une saison 2022 extrê­me­ment posi­tive et promet­teuse en rempor­tant le Masters, en restant même invaincu tout au long du tournoi. L’Américain a fait part de son émotion après sa victoire sur Jiri Lehecka en finale (4−3, 4–3, 4–2).

« C’était une finale, donc il y a toujours des moments de pres­sion. Il y avait un peu de nervo­sité au début, mais je suis heureux d’avoir pu retourner la situa­tion rapi­de­ment et d’avoir conclu à la fin. Être Américain et pouvoir jouer ici à Milan est le meilleur senti­ment du monde. Je vais ramener le titre aux États‐Unis et prendre un peu de repos. Mon équipe repré­sente tout pour moi. Ensemble, nous avons eu une si bonne année, en travaillant bien ensemble. Je suis heureux de notre situa­tion actuelle et nous allons en profiter », s’est réjoui celui qui termine l’année à la 49e place mondiale.