Interrogé par nos confrères d’Eurosport avant son huitième de finale à Melbourne où il sera opposé ce lundi au Polonais Hubert Hurkacz (pas avant 5h du matin, heure fran­çaise), Arthur Cazaux a fait part de sa confiance et de sa séré­nité malgré une certaine pres­sion médiatique.

« J’ai battu mon premier top 10 contre Holger (Rune), j’ai senti que les médias commen­çaient déjà à s’en­flammer, comme on l’ha­bi­tude de le faire en France, mais je suis resté fidèle à moi‐même, à ce que je sais faire. Et de toute façon, je prends toujours match par match et je suis prêt pour n’im­porte quel combat, je sais que je suis prêt physi­que­ment et menta­le­ment, et on verra bien où cela me mène. »