Après avoir sévè­re­ment chambré le public fran­çais à l’issue de sa victoire contre Giovanni Mpetshi Perricard, David Goffin a poussé un énorme coup de gueule contre le public français.

« Clairement, ça va trop loin, c’est de l’irrespect total. Quelqu’un m’a craché son chewing‐gum. Je pense que ça ne se passe qu’en France. A Wimbledon il n’y a pas ça. En Australie non plus. L’US Open c’est plutôt tran­quille. Ici c’est vrai­ment une ambiance malsaine », a notam­ment lâché le joueur belge.

Sur la terrasse de France Télévision, où il officie en tant que consul­tant, Patrick Mouratoglou a réagi à la dernière partie de la décla­ra­tion de Goffin.

« Je n’ai pas vu les images mais si je me mets à la place de Goffin, je comprends qu’il ait eu des propos forts parce qu’il a dû vivre un calvaire sur le court. Maintenant, ce n’est pas un phéno­mène fran­çais. Pas du tout. Mon joueur a vécu exac­te­ment la même chose en Espagne contre un espa­gnol, en Italie contre un italien. En Amérique du Sud, tout le monde sait que quand on affronte des joueurs locaux, c’est extrê­me­ment dur aussi. Moutet s’en souvient contre Jarry. J’ai même vécu un truc terrible à Wimbledon aussi. Cela fait partie du sport, les gens défendent leur héros local. Quand on est joueur et qu’on affronte un joueur dans son pays, c’est un vrai calvaire. Après, appa­rem­ment, c’est allé encore beau­coup trop loin cette fois‐ci. Les crachats, les insultes, sont des choses qu’on ne peut pas accepter. Il faut sortir les gens qui ont des compor­te­ments qui dépassent l’acceptable », a affirmé le coach d’Holger Rune.