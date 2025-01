Dans des propos rapportés par L’Equipe après son abandon contre Ugo Humbert au troi­sième tour de l’Open d’Australie (4−6, 7–5, 6–4, 1–0, ab.), Arthur Fils a donné une expli­ca­tion pour le moins surprenante.

« Je me suis fait quelques chevilles. Et à chaque fois quand on strappe, je sais qu’à un moment ça va finir par faire mal. On a fait un strap qui m’a serré un peu trop. Enfin, je ne sais pas. Plus ça avan­çait dans le match, plus j’avais mal au pied (…) Depuis toujours, je ne supporte pas les straps. Je sais qu’à un moment, il va falloir que j’en­lève le strap. Je joue sans chevillère. Je ne supporte rien. C’est assez dingue. Il faut qu’on trouve une solu­tion. Je ne peux pas dire grand‐chose », a regretté le 21e mondial, qui s’était tordu la cheville gauche lors du tour précédent.