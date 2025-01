Qualifié pour la première fois de sa carrière en huitièmes de finale de l’Open d’Australie suite à l’abandon de son compa­triote, Arthur Fils, Ugo Humbert retrou­vera un certain Alexander Zverev ce dimanche contre qui il s’était lour­de­ment incliné il y a un peu plus de deux mois en finale du Masters 1000 de Paris‐Bercy.

Interrogé par nos confrères de L’Équipe, le 14e mondial a expliqué vouloir faire faire table rase du passé et repartir sur une nouvelle dyna­mique face à l’Allemand. Extraits.

En finale à Bercy contre Zverev, vous aviez sacré­ment souf­fert… On arrive à oublier ça pour mieux gérer la prochaine rencontre ?

Il va falloir (rires) ! J’ai pris 2 et 2 devant 15 000 personnes, je me sentais un peu seul, quand même… Il va falloir que j’ou­blie ce match. J’étais très touché, j’avais beau­coup donné dans la semaine. Mais je n’avais aucun regret, il avait super bien joué. Il avait été indé­bor­dable. Je vais essayer de faire diffé­rem­ment. Je l’ai déjà battu (à Halle, en 2021), je sais que j’en suis capable. Il va falloir saisir la moindre oppor­tu­nité parce qu’il sert très bien. C’est un nouveau match, un nouveau défi.