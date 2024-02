Brett Connors, fils de Jimmy Connors, était aux côtés de son père dans le podcast Advantage Connors.

Les deux hommes ont beau­coup parlé de l’Open d’Australie, Jimmy Connors allant plus évoquer la défaite de Novak Djokovic, esti­mant que cela n’était qu’un acci­dent de parcours.

Son fils, quant à lui, a montré son respect pour le parcours glorieux de Jannik Sinner, qu’il a trouvé génial durant cette quin­zaine, prou­vant enfin au monde entier qu’il ne fallait plus le consi­dérer comme un second couteau.

« On se deman­dait si Sinner pouvait battre les cinq premières têtes de série. Il démonté toutes les inter­ro­ga­tions. Non seule­ment il bat le numéro 1 Djokovic, 10 fois cham­pion ici. Puis contre Medvedev, il est capable de revenir et de gagner. Les gens parlait beau­coup de Jannik, qu’il s’est effondré, qu’il a eu des problèmes de santé, qu’il s’est retiré de certains matches. Tout cela est mis de côté et il est là avec un trophée à la fin et j’ai pensé que c’était génial. »