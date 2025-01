Chaque cham­pion a toujours des éléments tech­niques à améliorer. Carlos Alcaraz a travaille son service en chan­geant sa tech­nique mais aussi son lancé de balle. Ces trans­for­ma­tions vont devoir être appli­quées dès l’Open d’Australie comme le cham­pion l’a confirmé.

« Je n’ai pas eu beau­coup de temps pour m’en­traîner au nouveau service. Je pense encore à la façon dont je dois le faire, mais chaque jour je me sens mieux. Je savais que je devais changer quelque chose. Il y a des moments où je ne le fais pas à l’en­traî­ne­ment ou en match, mais j’y arri­verai. Avec le temps, mes doutes dispa­raî­tront et ce sera naturel. Le but est d’avoir un bon rythme pour tirer au bon endroit à chaque fois. Je dois être plus précis au service. parce que je n’y parve­nais pas avec mon poignet plus détendu et sans m’ar­rêter quand. « J’arrive avec la raquette relevée. Quand on joue plus détendu, on évite plus de tension dans le jeu. C’est clair qu’il faut changer les choses et on ne peut pas stagner. Pour être au plus haut niveau il faut s’adapter à ce qu’ils demandent de toi. »