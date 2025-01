On le sait l’Australie est un pays plutôt strict et qui a des modes de fonc­tion­ne­ment propres à la culture de son peuple. Visiblement, il y a une règle qui existe à l’Open d’Australie quand on a la chance d’af­fronter un local. Une tradi­tion que Coco n’ac­cepte vrai­ment pas, et on le comprend.

« Impossible de s’entraîner sur un grand court avant le tournoi quand tu joues un austra­lien à l’Open d’Australie. 4 jours d’affilé que ma demande est refusée et la sienne acceptée »

On rappelle que Corentin Moutet va affronter Alexei Popyrin au 1er tour..