Alors qu’Alexander Zverev n’a pas hésité à comparer Jannik Sinner à Novak Djokovic après sa défaite face à l’Italien ce dimanche en finale de l’Open d’Australie, le prin­cipal inté­ressé a tenu à lui répondre et à la remer­cier tout en détaillant sa pensée à ce sujet.

« Eh bien, c’est un compli­ment incroyable de la part de Sascha. Je pense que tout le monde est diffé­rent d’une certaine manière. Il est évident que j’ai quelques simi­li­tudes avec le style de jeu de Novak. Je reste persuadé que lorsque Novak joue à son meilleur niveau, il est très, très, très diffi­cile de le battre. Mais du point de vue du style de jeu, je me suis inspiré de lui, j’ai essayé de comprendre ce qu’il faisait, comment il gérait les moments de pres­sion et les moments impor­tants. Je pense toujours que nous sommes diffé­rents en tant que joueurs, parce que tout le monde est diffé­rent, mais il est certain que nous avons des simi­li­tudes. Les simi­li­tudes, c’est d’avoir une frappe de balle assez propre depuis la ligne de fond, d’avoir un bon mouve­ment, de comprendre un peu où votre adver­saire joue la balle. Oui, évidem­ment, je cherche à m’amé­liorer en tant que joueur parce que je sens que je peux encore m’amé­liorer dans certains domaines, et c’est là‐dessus que nous allons travailler. Voilà, c’est tout. »