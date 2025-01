Surclassé par Jannik Sinner ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Alex de Minaur se retrouve désor­mais mené 10–0 dans ses face‐à‐face avec l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Alex De Minaur ne croit pas du tout qu’il puisse riva­liser avec Sinner et encore moins le battre. C’est une perfor­mance épou­van­table de sa part », a jugé le suiveur du tennis Pavvy G (28 000 abonnés sur Twitter) avant que le 8e mondial en personne ne lui réponde.

Hey mate it’s a shame that you never became a good enough player to expe­rience playing Jannik. I’m sure you would’ve put up a better perfor­mance and know exactly how to beat him. Wishing you all the best!!!