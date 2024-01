Océane Dodin (95e) a remporté contre Clara Burel (51e) le duel 100% fran­çais au troi­sième tour de l’Open d’Australie dans le tableau féminin. Dans le plus grand des calmes même si elle a stressé au moment de conclure.

« Je n’avais pas envie de hurler ou de jeter ma raquette en l’air, car je voulais être respec­tueuse envers Clara. Après, dans le dernier jeu, j’étais telle­ment stressée, je me suis telle­ment mise en mode robot, que j’ai voulu aller le plus vite possible au filet ! », a expliqué la joueuse de 27 ans dans des propos rapportés par L’Equipe.

Océane Dodin 🇫🇷 n’avait plus gagné un match en Grand Chelem ailleurs qu’à Roland‐Garros depuis l’US Open… 2017. La voilà en huitièmes de finale à Melbourne ! #AusOpen pic.twitter.com/f3ECmEvADH — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 20, 2024

A noter que pour une place en quarts de finale, Océane Dodin défiera la Chinoise Qinwen Zheng (15e).