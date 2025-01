Interrogé par nos amis de SportKlub au sujet de la réac­tion d’une partie du public austra­lien qui a décidé de le huer à sa sortie du court après son abandon face à Alexander Zverev, Novak Djokovic a préféré calmer le jeu plutôt que d’en remettre une couche.

« Je ne sais pas quoi dire. Encore une fois, les gens sont venus là‐bas, ont payé leurs billets et s’at­ten­daient à un combat, ils ne l’ont pas eu. De ce point de vue, je comprends. J’essaie au moins de les comprendre, je ne sais pas s’ils me comprennent ou s’ils veulent me comprendre. Je sais ce qu’il y a dans mon corps, ce que je ressens, combien j’ai donné à ce tournoi au cours des 20 dernières années. Je vais m’ar­rêter main­te­nant, pour ne pas conti­nuer dans la mauvaise direc­tion. Ce que je peux dire, c’est qu’il est toujours plus facile de juger et de criti­quer que de comprendre. C’est ma leçon de vie. »