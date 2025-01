Alexander Zverev prend avec une certaine philo­so­phie l’abandon de Novak Djokovic. Il ne pense pas du tout que ce soit un avan­tage pour la finale car comme il le précise, il a quand même joué un set assez intense.

« Je pense que j’ai joué un set de haut niveau. Je pense que nous l’avons tous les deux fait. Donc, de ce point de vue, j’ai quand même joué au tennis, n’est‐ce pas ? Ce n’est pas comme si Djokovic avait aban­donné dès le début, et j’au­rais eu quatre jours de repos. Cela aurait peut‐être été un peu trop, car on a alors l’im­pres­sion de commencer un nouveau tournoi. On ne veut pas ressentir ça avant une finale. On veut être dans le rythme d’un match. Mais, écoutez, c’est comme ça. Ce n’est pas ce que j’au­rais souhaité, bien sûr, mais c’est arrivé. Je suis évidem­ment heureux d’être à nouveau en finale d’un Grand Chelem. Je suis évidem­ment heureux d’avoir une nouvelle chance de gagner un Grand Chelem. Est‐ce que c’est comme ça que je voulais que ça se termine ? Non, bien sûr que non. C’est comme ça parfois dans le sport. J’ai été dans sa situa­tion à Roland‐Garros avec une bles­sure proba­ble­ment plus grave. C’est la vie. C’est le sport. La vie continue. »