Si Arthur Cazaux a riva­lisé avec Hubert Hurkacz malgré sa défaite en trois sets en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, son entraî­neur, Stéphane Huet, a révélé sur Eurosport qu’il souf­frait d’une gastro.

« Il y a beau­coup de fierté mais aussi un peu de décep­tion. On n’a pas préparé idéa­le­ment ce match. Il faut savoir qu’Arthur est tombé malade juste après avoir battu Griekspoor. Il a mangé quelque chose qui n’est pas passé donc il a eu une gastro. Il n’a pas beau­coup dormi la nuit dernière. On n’a pas pu s’en­traîner hier. Donc il n’est pas arrivé dans les meilleures condi­tions pour ce match. Mais malgré cela, il a quand même réussi à sortir un match donc c’est un grand coup de chapeau pour lui parce que je pensais réel­le­ment qu’il n’al­lait pas pouvoir tenis sa place et il l’a fait admirablement. »

« Arthur a mangé quelque chose qui n'est pas passé » : malade, Cazaux n'a malheu­reu­se­ment pas pu préparer son match contre Hurkacz comme il l'au­rait souhaité…



Le Français de 21 ans rentre la tête haute à Montpellier où il va tenter de briller face au public du 28 janvier au 4 février.