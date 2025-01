C’est un drôle de match que nous propose Sinner face à Rune. Visiblement pas en grande forme, l’Italien a demande un temps mort médical. Précédemment il avait expliqué à son camp qu’il se sentait très mal quand il devait faire un effort sur sa gauche.

Jannik Sinner physi­cally shaking during his match against Rune at Australian Open



He told his team he wasn’t able to ‘move to his left’



Visibly strug­gling and hasn’t been the same for the last two sets



Likely adre­na­line combined with not feeling 100%

pic.twitter.com/0RPDSxTI2T