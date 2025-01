Comme l’Italien et le Danois ont un style assez proche, un style où le punch et la puis­sance sont des armes fatales, il n’est pas éton­nant que ces deux cham­pions nous proposent des bras de fer du fond de court assez étouffants.

Mieux, quand ils installent une certaine varia­tion au sein d’un rallye, cela devient assez vertigineux.

Jannik Sinner wins the POINT OF THE TOURNAMENT against Holger Rune at the Australian Open



Both guys imme­dia­tely kneel over in exhaus­tion when the point is done.



Giving every last drop of energy.



Can’t ask more from these two… stun­ning effort.



pic.twitter.com/tsrSzxc06g