Avant de flan­cher un peu physi­que­ment en finale de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a surpris Jannik Sinner en se rappro­chant de la ligne de fond et en se montrant beau­coup plus agressif qu’à son habi­tude. Il a expliqué cette tactique dans des propos rapportés par Tennis365 après sa cruelle défaite en cinq sets face à l’Italien.

« Je vieillis. Je suis encore très jeune, mais regardez Novak ou d’autres grands cham­pions : ils étaient au début de leur carrière un peu sur la défen­sive puis j’ai l’im­pres­sion que pour rester au sommet en vieillis­sant, ils ont essayé de changer un peu, d’être plus offen­sifs. Je vais donc voir si je peux essayer de le faire. Ma volée a été assez impres­sion­nante dans ce tournoi, et j’en suis heureux. Je pense toujours que l’es­sen­tiel de mon mon sera toujours d’es­sayer de mettre autant de balles que possible dans le court, faire travailler mon adver­saire. Mais si physi­que­ment je ne me sens pas bien un jour ou si tacti­que­ment j’ai l’im­pres­sion que c’est ce qu’il faut faire, je le ferai plus souvent. »