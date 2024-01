Océane Dodin est sans aucun doute la grande et belle surprise de cette édition 2024 de l’Open d’Australie dans le camp tricolore.

Tombeuse de sa compa­triote Clara Burel, ce samedi au 3e tour de l’Open d’Australie, la joueuse de 27 ans au style ultra agressif s’est quali­fiée pour la toute première fois de sa carrière en huitièmes de finale d’un tournoi du Grand Chelem.

Une sacrée perfor­mance pour la Lilloise qui a rare­ment été épar­gnée par les critiques.

« Bien sûr, je prends à coeur les critiques et les choses néga­tives à mon encontre, mais aujourd’hui je fais mon truc à fond, dans ma bulle. Je kiffe mon truc sans senti­ment de revanche, en faisant les choses que j’aime. Quand on gagne, on est la meilleure. Quand on perd, on est une merde. C’est pareil pour mon style de jeu. Ici à Melbourne, comme je gagne, c’est super, mais dès que je vais perdre, je sais que je vais à nouveau être criti­quée là‐dessus. Aujourd’hui, je suis davan­tage armée pour assumer et dire : « Je m’en fous de tout ce qui se dit, je suis heureuse comme ça. »