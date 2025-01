Connu pour ses envo­lées tennis­tiques qu’il partage régu­liè­re­ment sur son compte Twitter, Rick Macci n’a pas manqué d’évo­quer le choc des quarts de finale sur l’Open d’Australie entre Novak Djokovic et Carlos Alcaraz (pas avant 10h30 ce mardi).

Et pour l’an­cien entraî­neur des soeurs Williams, cette rencontre a de fortes chances de se jouer sur les points importants.

On paper Alcaraz is the favo­rite. On court Joker is the goat. On the big points whoever blinks the least THERE IS NO DEBATE a semi­final berth will show us who in this slam is consi­dered GREAT. @carlosalcaraz @DjokerNOLE