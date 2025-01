Après avoir expliqué que le temps mort médical pris par Jannik Sinner tombait à merveille pour ce dernier, lors de son passage ce lundi en confé­rence de presse suite à sa défaite en huitièmes de finale, Holger Rune en a remis une couche en insis­tant notam­ment sur la durée excessive.

Le Danois en a égale­ment profité pour recon­naître qu’il aurait certai­ne­ment dû faire la même chose au lieu de rester de longues minutes assis au soleil sans rien faire.

« Je ne sais pas pour­quoi cela a pris autant de temps. Les méde­cins sont venus le contrôler sur le terrain et l’ar­bitre a dit qu’il fallait faire d’autres contrôles pour s’as­surer qu’il allait bien. Puis il revenu sur le court en étant déchaîné, donc je ne sais pas ce qu’ils lui ont fait. Je pouvais voir qu’il luttait. Il faisait très, très humide et très chaud aujourd’hui (lundi). C’est comme si ça collait beau­coup sur le corps. Surtout après avoir eu 10, 12 minutes de pause, je suis resté assis dans la chaleur, j’étais en train de cuire. Il faut aller de l’avant et peut‐être être plus intel­li­gent la prochaine fois pour, je ne sais pas, attendre en dehors du terrain ou autre chose. Oui, c’était un peu trop long. »