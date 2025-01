Aisément qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie après sa victoire face à Michelsen (6−0, 7–6, 6–3), Alex De Minaur, qui retrou­vera sa bête noire Jannik Sinner au prochain tour, a évoqué avec humour la prépa­ra­tion de son mariage avec la joueuse britan­nique, Katie Boulter, actuelle 25e joueuse mondiale.

Pour rappel, les deux amou­reux se sont fiancés il y a quelques semaines, et visi­ble­ment, l’Australien a un peu la pression.

« Quand je suis sur le court et que vous me voyez autant stressé, je suis juste en train de penser au budget du mariage en me disant : ‘Je dois gagner plus d’argent, je dois gagner plus de matches’. Il n’y a que ça dans mon esprit. Maintenant, vous savez ce qu’il se passe dans ma tête », a déclaré De Minaur lors d’une inter­view d’après match avec Eurosport.