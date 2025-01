Arthur Rinderknech a bataillé pendant plus de quatre heures avant de s’in­cliner en cinq sets face au 16e joueur mondial, Frances Tiafoe, au premier tour de l’Open d’Australie : 7–6(2), 6–3, 4–6, 6–7(4), 6–3.

Dans des propos rapportés par L’Equipe après sa défaite, le Français a émis quelques critiques envers l’arbitrage.

« Il a su jouer de son expé­rience, l’ar­bitre l’a bien laissé jouer avec son expé­rience. Ce qui est assez diffi­cile pour moi à accepter. Ce 5e set, pour moi, est assez scan­da­leux de la part de l’ar­bitre. Ça fait partie du jeu, il (Tiafoe) a su en profiter (…) Il a un peu ‘saboté’ le 5e set, l’ar­bitre l’a laissé et moi, ça m’a un peu décousu le 5e. Encore une fois, il a été ‘clutch ‘sur les points à prendre, bravo à lui, a déclaré avant d’en remettre une couche.

Aujourd’hui pour moi, clai­re­ment, il a été avan­tagé au 5e set. Est‐ce que je perds le match à cause de ça ? Sûrement que non. Est‐ce que ça aurait été plus ‘fair’ (juste) au 5e, si on avait été arbitré loya­le­ment ? Sûrement que oui. Est‐ce que j’au­rais gagné ? Peut‐être pas. Mais quand l’ar­bitre me fout la pres­sion au bout de trois jeux dans le premier set, quand j’ai dépassé d’une seconde, alors qu’on a fait des entre‐points à 1′15″, 1’30’’ à répé­ti­tion sur ses jeux de service au 5e set, il y a non‐cohérence dans l’ar­bi­trage. Et c’est cela qui m’agace un petit peu. »