Malgré sa défaite dès le premier tour de l’Open d’Australie face à Novak Djokovic, Nishesh Basavareddy (19 ans, 107e mondial) avait de quoi être satisfait.

S’il a fini par céder en quatre sets, le jeune améri­cain a surpris tout le monde en rempor­tant la première manche et en riva­li­sant même avec le Serbe dans le jeu pendant une bonne heure.

Fier de lui, il a dévoilé, lors de son passage en confé­rence de presse, ce qui faisait de Djokovic un joueur diffé­rent des autres.

« La plus grande diffé­rence entre lui et les autres est, je dirais, sa préci­sion au service et son très haut niveau au retour. J’ai remarqué que dès que je servais, j’avais déjà la balle sur moi. Il vous fait jouer une balle supplé­men­taire à chaque fois. En gagnant le premier set, je me suis prouvé que j’avais le niveau pour avancer dans ma carrière, même si je dois encore améliorer beau­coup de choses. »