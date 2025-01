Lors du dernier épisode de son podcast, dont les propos sont rapportés par Tennis365, l’an­cien numéro 1 mondial Andy Roddick a tota­le­ment encensé Jannik Sinner avant de rappeler qu’il risquait une suspen­sion, suite à l’appel de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA) auprès du Tribunal arbi­tral du sport (TAS), qui tran­chera en avril.

« Il peut frapper des coups gagnants des deux côtés et il fait ce que vous faites, mais en mieux. Avec Sinner, c’est comme si on intro­dui­sait quelque chose dans un algo­rithme et que tout en sortait complet… Et il ajoute encore plus à son jeu. Il faut tenir compte du fait que quel­qu’un est le meilleur défen­seur du monde un jour donné et le meilleur atta­quant du monde en ce moment. Il est comme une version humaine du jeu ‘pong’. C’est impres­sion­nant, je ne sais pas comment quel­qu’un peu résoudre ce problème. Pour l’ins­tant, le plus grand adver­saire de Sinner est l’AMA (Agence mondiale anti­do­page, ndlr) »