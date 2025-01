« Quand je vois cette perfor­mance de la part d’Alexander Zverev face à Jannik Sinner, je commence à me demander s’il a encore foi en lui‐même », a notam­ment déclaré le septuple lauréat Mats Wilander, au micro d’Eurosport, avant de criti­quer, dans une chro­nique pour L’Equipe, l’at­ti­tude un peu défai­tiste de l’Allemand lors de sa finale de l’Open d’Australie contre Jannik Sinner dimanche.

« À côté de ça, on a eu l’im­pres­sion que Zverev n’était pas émotion­nel­le­ment impliqué dans sa finale. Pas un seul ‘come on !’ en trois sets, ce n’est pas possible. Même quand il gagne le premier point du dernier jeu, il ne montre rien ! À la fin du match, John McEnroe n’en reve­nait pas : »Je n’ar­rive pas à y croire, Sascha n’a montré aucune émotion, il était complè­te­ment à plat. » Pour Mac, la chose la plus impor­tante sur un court de tennis a toujours été le mental : il faut abso­lu­ment montrer à son rival qu’on est là, dans le combat. Comme le prouvent ses résul­tats depuis Cincinnati, Sinner, lui, est à fond là‐dedans. »