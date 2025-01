Huitième de fina­liste de l’Open d’Australie l’an dernier, descendu à la 101e place mondiale ce lundi, après avoir été éliminé au deuxième tour à Melbourne cette année, Arthur Cazaux retrouve le tournoi de sa ville, Montpellier, avec moins d’en­goue­ment autour de lui mais toujours beau­coup d’ambitions.

« Ça fait toujours plaisir quand les gens parlent de toi. Qui plus est, en bien. Mais oui, je trou­vais qu’on s’enflammait un peu parce que je n’étais que 130e. Faire une deuxième semaine de Grand Chelem n’est pas une fin en soi. Moi, je veux gagner un Grand Chelem un jour. Ce n’est pas une deuxième semaine qui va me rassa­sier. Quand on voit des Alcaraz (21 ans), des Sinner (23 ans), qui ont quasi­ment mon âge, c’est mons­trueux. Je m’en inspire énor­mé­ment. Je sais que je n’aurai autant de victoires qu’eux, mais j’avance à mon rythme et je vise toujours aussi haut », a affirmé le Français de 22 ans dans des propos rapportés par le Midi Libre.

Ce lundi à 18h30, Cazaux affron­tera Stanislas Wawrinka au premier tour de l’Open Sud de France.