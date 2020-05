Robin Haziza, nouveau sélectionneur de l’équipe de France féminine de padel et ancien champion de France de la discipline, réalise des lives sur Instagram et David Goffin a été l’un de ses invités. Le Belge, dixième mondial, a fait part de sa passion pour le padel qu’il a découvert grâce à son coach (propos rapportés par Padel Magazine) : « Mon entraîneur m’a fait découvrir le padel, il est à fond. On trouve toujours des joueurs avec qui on peut jouer. C’est vraiment un sport qui est devenu une passion pour moi. Le tennis est ma première passion bien sûr, mais j’ai eu un réel coup de cœur pour le padel. Je pensais avoir plus de difficultés avec les vitres, mais j’ai un bon œil et je suis rapide au niveau des jambes. Par contre, j’ai un problème de dosage de force. J’ai l’habitude de claquer mes balles de manière forte, ce qui n’est pas forcément une bonne chose. Il a fallu s’adapter, trouver des zones, des vitesses différentes par rapport au tennis. Le padel m’apporte en ce qui concerne le petit jeu pour le tennis. Mon point faible au tennis est que j’arrive très vite sur des balles courtes, avec précipitation. Au padel, il faut tourner vite, puis trouver son calme au moment de taper la balle. »

Aujourd’hui âgé de 29 ans, le Liégeois envisage-t-il de se lancer dans le padel par la suite ? « Représenter la Belgique en padel ? Pourquoi pas, à la fin de ma carrière me lancer là-dedans. »