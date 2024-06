Auteur d’un premier set compliqué (6−2), Carlos Alcaraz n’est clai­re­ment pas bien entré dans sa demi‐finale contre Jannik Sinner à Roland‐Garros. Une situa­tion qui n’a pas échappé à Alizé Cornet, consul­tante sur France TV.

« Pour moi, il y a eu un moment clef dans ce premier set, c’est quand Alcaraz a fait l’un de ses deux break de retard. Il est revenu à 4–2, il menait 40–15. On va dire qu’il était à peu près revenu dans le match. Et là d’un coup, il y a eu trois fautes directes, et il a concédé le break. On le sent un peu démuni sur le court, et même s’il essaye de repousser Sinner en faisant ses trajec­toires bombées, Sinner reste sur sa ligne et prend la balle tôt. Pour l’instant, c’est vrai­ment lui qui distille le jeu. Une belle partie de la part de l’Italien. »