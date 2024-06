Consultant pour Amazon Prime et invité à réagir à la première manche remportée par Jannik Sinner face à Carlos Alcaraz en demi‐finales de Roland‐Garros, Jo‐Wilfried Tsonga s’est dit impres­sionné par le niveau de l’Italien, qui est pour l’ins­tant un bon cran au‐dessus de son adver­saire espagnol.

« C’est impres­sion­nant la façon dont il a mis la main sur ce match, c’est assez incroyable, il a commencé tambour battant. Et on voit déjà la diffé­rence entre les deux joueurs, entre un Jannik Sinner qui rentré concentré, en ayant une idée bien précise de ce qu’il voulait faire et un Alcaraz qui a telle­ment le choix, qu’il met un peu plus de temps avant de décider ce qu’il va faire. Mais effec­ti­ve­ment, Jannik Sinner est impres­sion­nant et il a baladé Alcaraz de droite à gauche sans jamais lui donner la possi­bi­lité d’être en appui et ça va très, très vite. Il lui envoie des prunes et Alcaraz est un peu perdu. »