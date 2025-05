Les confé­rences de presse d’avant tournoi donnent parfois lieu à de curieux échanges entre les jour­na­listes et les joueurs. C’est notam­ment ce qu’il s’est passé ce vendredi avec Carlos Alcaraz lors de passage devant la presse avant le début de Roland‐Garros.

Interrogé sur le cas du joueur austra­lien, Max Purcell, suspendu 18 mois le 29 avril dernier pour avoir dépassé le taux auto­risé en rece­vant une injec­tion intra­vei­neuse de vita­mines, l’Espagnol semblait tota­le­ment perdu, ne savant pas quoi répondre. Extraits.

Question. En tant que joueur assidu, je voudrais vous poser une ques­tion sur les perfu­sions en général et sur l’af­faire Max Purcell, que tout le monde connaît : il a été banni pour avoir subi deux perfu­sions, ce qui est interdit par le code de l’AMA. Les docu­ments de l’af­faire ITIA montrent qu’il a feint une bles­sure pour justi­fier la perfu­sion, et qu’il a dépassé la limite des 100 milli­litres auto­risés. Il est évident que les perfu­sions aident en général à récu­pérer et à améliorer les perfor­mances. Pensez‐vous que les perfu­sions posent un problème dans le tennis profes­sionnel parce qu’elles ne sont pas détec­tables par les tests de dopage normaux ?

Carlos Alcaraz : Honnêtement, ce que vous venez de me dire me donne l’im­pres­sion que vous parlez chinois. Non, non, je veux dire que je n’ai aucune idée de ce dont vous parliez, donc je ne sais pas si c’est bon ou pas. Honnêtement, je n’ai jamais entendu ça de ma vie. Je ne peux donc pas répondre. Je suis désolé.