Les duels entre Alcaraz et Sinner sont très souvent des matchs de très haut‐niveau. Les deux cham­pions se sont joués 8 fois, et ils sont à égalité 4 partout.

Excité à l’idée d’af­fronter l’Italien, Carlos a insisté sur le défi qu’il devait relever.

« J’ai vrai­ment hâte de l’af­fronter, ce sera une belle bataille et j’ai­me­rais bien remporter cette victoire en tête‐à‐tête. Il a gagné en régu­la­rité cette année, il montre toujours un niveau très élevé sur le terrain. Il ne fait rien de mal, il a une frappe de balle incroyable, il vous pousse constam­ment à la limite et il est très diffi­cile de lui prendre l’ini­tia­tive. J’adore me mesurer à lui, car cela me pousse à me réveiller chaque jour pour devenir un meilleur joueur. Je sais que je suis confronté au plus grand défi du monde du tennis aujourd’hui, je ne me sens donc pas favori et je serai proba­ble­ment un peu plus nerveux que d’ha­bi­tude. Depuis l’an­nonce du tirage au sort, tout le monde voulait voir cette demi‐finale et moi aussi »