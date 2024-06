La Polonaise fait peur, sur le court mais aussi en dehors tant elle est « obsédée » par la perfor­mance. Au sujet de la polé­mique des night sessions, Iga préfère être claire, c’est un sujet qui ne la concerne pas.

« Je suis désolée de dire cela, mais je m’en moque. Je ne me concentre que sur mes matchs. Moi, j’aime jouer pendant le jour, pendant la journée, donc je suis tout à fait à l’aise, et ça me convient tout à fait d’avoir cette program­ma­tion avec cette rotation‐là. Ce n’est pas moi qui suis respon­sable de la program­ma­tion, il y a sûre­ment beau­coup de facteurs à prendre en compte, beau­coup de demandes de part et d’autre de la part des joueurs. Mais bon, pour moi, je suis à l’aise en jouant pendant la journée et non le soir »