Interrogée en confé­rence de presse sur le forfait de Novak Djokovic, victime d’une lésion du ménisque lors de son huitième de finale contre Francisco Cerundolo et opéré ce mercredi matin, Cori Gauff a comme d’autres obser­va­teurs pointé du doigt la programmation.

« Brad (Gilbert, coach, ndlr) a été la première personne à me le dire. Il est toujours au courant de tout ce qui se passe sur le site. J’ai été très surprise. J’ai regardé un peu son match contre Cerundolo, j’ai vu qu’il avait mani­fes­te­ment des diffi­cultés physiques. J’ai honnê­te­ment pensé qu’il était proba­ble­ment sur le point de perdre. Il y a quelque chose en lui, et je pensais qu’a­près un tel match, il gagne­rait le titre. Je ne veux pas parler à sa place, mais je pense que son forfait s’ex­plique par une combi­naison de deux facteurs : son match commencé tard samedi (et terminé à 3h du matin contre Musetti, ndlr) et ses deux duels en cinq sets (contre Musetti et Cerundolo, Djokovic a passé neuf heures sur le court, ndlr). J’espère que la bles­sure n’est pas trop grave et qu’il sera prêt pour Wimbledon. »