Ce n’est pas tous les jours que l’on peut rece­voir des éloges d’un ancien fina­liste de Masters 1000 à son sujet, surtout lorsque l’on effectue ses premiers pas en Grand Chelem.

Néanmoins, cela n’a pas empêché le joueur espa­gnol, ancien quart de fina­liste à Roland‐Garros, de ne pas tarir d’éloges sur le joueur fran­çais qu’il venait de battre lors du premier tour de Roland‐Garros.

Après un match disputé de quatre sets et de 2h48, on aura vu un espa­gnol qui s’est employé en défense pour venir à bout du récent vain­queur de l’Open Parc. Un match néan­moins encou­ra­geant pour la suite de la carrière d’Arthur Fils, ce que semble donc aussi penser son adver­saire direct.

« Arthur Fils est super jeune joueur, il est très bon. Il a beau­coup de confiance après avoir gagné à Lyon la semaine dernière. C’est sûr qu’il deviendra le meilleur joueur du monde », a déclaré après la rencontre l’Espagnol.

🗣 Alejandro Davidovich Fokina : « Arthur Fils est super jeune joueur, il est très bon. Il a beau­coup de confiance après avoir gagné à Lyon la semaine dernière. C’est sûr qu’il deviendra le meilleur joueur du monde. » pic.twitter.com/NdPLsynThp — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) May 29, 2023

On espère donc pour le 60e joueur mondial que les dires de son oppo­sant sont de bonne augure, et on attend de le voir conqué­rant pour la saison sur gazon qui arrive bientôt.