Lors de son deuxième tour à Roland‐Garros jeudi contre Roberto Carballes Baena, Novak Djokovic a réalisé un point excep­tionnel en parve­nant à contourner le filet avec son revers. Il était parti­cu­liè­re­ment fier au micro d’Eurosport après sa victoire.

« Je n’ai pas réalisé beau­coup de coups comme ça dans ma vie. Je ne sais pas si j’avais déjà fait ça. C’est pour ça que je deman­dais au public d’ap­plaudir un peu plus fort. Je ne me souviens pas l’avoir fait et j’ai toujours envié les joueurs qui l’ont fait au moins une fois dans leur carrière. Jouer autour du poteau, c’est vrai­ment cool, c’est un moment fort. Quand j’ai vu son amortie s’éloi­gner de la ligne de double, je me suis dit que c’était ma chance, et c’était plutôt pas mal. »

Djokovic goes around the post for the 𝐒𝐡𝐨𝐭 𝐨𝐟 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐚𝐲 ↩️#RolandGarros @DjokerNole pic.twitter.com/TD8RrKPrvg — Roland‐Garros (@rolandgarros) May 30, 2024

Splendide, en effet.