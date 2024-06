Quelques secondes après la magni­fique victoire en cinq sets de Carlos Alcaraz face à Alexander en finale de Roland‐Garros, Fabrice Santoro, consul­tant pour Amazon Prime Video, a estimé que la relève du fameux Big 3 repré­senté par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic était bel et bien assurée.

« On a vécu un grand moment avec peut‐être deux joueurs qui auraient pu jouer encore mieux mais il y a eu beau­coup d’émo­tions, beau­coup de rebon­dis­se­ments et on se posait la ques­tion sur l’hé­ri­tage après les trois joueurs majeurs (Federer, Nadal et Djokovic) mais j’ai l’im­pres­sion que le jour où l’on s’est dit : ‘Qu’est‐ce qui nous attend ?’, il (Alcaraz) a levé la main et a dit : ‘Moi, je suis là ! Ne vous inquiétez pas les gars, moi je vais assurer et vous allez en reprendre pour 15 ans’. »