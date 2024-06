Alors qu’Alexander Zverev a clai­re­ment haussé le ton dans cette deuxième manche en reve­nant à hauteur de Carlos Alcaraz au score grâce à un cinglant et logique 6 jeux à 2, Jo‐Wilfried Tsonga, consul­tant pour Prime Video, a notam­ment insisté sur le chan­ge­ment d’at­ti­tude de l’Allemand.

« Zverev a changé et clai­re­ment passé la deuxième. Il a commencé à frapper beau­coup plus fort, à être plus entre­pre­nant, on l’a même vu au filet de temps en temps face à un Alcaraz qui accuse un peu le coup et qui est physi­que­ment un peu moins bien. Il rentre un peu moins dans le terrain, il subit un peu plus les frappes de l’Allemand qui sont assez impres­sion­nantes. De la même manière qu’au premier set où c’était assez logique qu’Alcaraz l’emporte, sur ce deuxième set, il n’y a pas photo. »