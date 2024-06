Sur le plateau de France Télévision, Patrick Mouratoglou a donné son senti­ment sur le premier set dominé et extrê­me­ment bien géré par Carlos Alcaraz contre Alexander Zverev (6−3) en finale de Roland‐Garros.

« Il n’y a pas photo. Alcaraz a vrai­ment tous les coups du tennis. Il a telle­ment d’op­tions de jeu. Et je le trouve fran­che­ment bien meilleur sur ce premier set. Il n’y a pas beau­coup d’op­tions pour Zverev parce qu’il va être dominé du fond du court. A moins qu’il se mette proche de sa ligne et qu’il se décide d’être extrê­me­ment agressif. S’il subit comme il a subi dans le premier, je ne vois pas comment il va s’en sortir. Son arme prin­ci­pale, c’est le service : Alcaraz le retourne quasi systé­ma­ti­que­ment. Donc il n’a même plus cette arme là. On a le senti­ment qu’Alcaraz aurait pu le breaker à tous les jeux. C’est dire à quel point il est domi­na­teur. Il y a un peu d’émo­tion de part et d’autre, c’est normal et c’est d’ailleurs pour ça qu’Alcaraz n’a pas gagné ce premier set sur un score plus sévère. Il a eu plein d’oc­ca­sions. Changement tactique obli­ga­toire pour Zverev »